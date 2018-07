Messico, esplosione in deposito fuochi d'artificio: vittime

Almeno 19 persone sono morte in Messico in seguito a un'esplosione in un magazzino di fuochi d'artificio a Tultepec. Circa 40 le persone ferite. I dati ufficiali sono della Protezione Civile. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Zumpango e Toluca. Tultepec è la capitale messicana per la produzione di fuochi d'artificio. Fra le vittime vi sono poliziotti e pompieri accorsi sul posto. Immagini televisive mostrano la fabbrica in macerie, con un'alta colonna di fumo. Alla fine del 2016 vi sono stati oltre 40 morti per un'esplosione al mercato dei fuochi, mentre il mese scorso sette persone sono morte nell'esplosione di un deposito.