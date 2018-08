Dove andare in vacanza ad agosto 2018: le mete più consigliate

Elba, Sicilia, Trentino Alto Adige in Italia. Punta Cana, Ungheria, Tibet, Sudafrica all'estero. Queste, e tante altre, sono le mete consigliate per chi ha intenzione di andare in vacanza ad agosto. Gli italiani in viaggio nell'ottavo mese dell'anno non sono pochi: secondo i dati del Centro Studi Touring Club Italiano, infatti, il 38 per cento dei nostri connazionali si concederà una vacanza proprio in questo periodo. La destinazione preferita per l'estate 2018 è l'Italia, con il 61 per cento degli intervistati che ha scelto le vacanze in madrepatria. I connazionali che andranno all'estero, invece, preferiscono restare in Europa.

Dove andare in Italia

I portali specializzati offrono diversi consigli sulle destinazioni. Restando in Italia, il sito specializzato Momondo consiglia di andare a Tropea, piccolo comune di Vibo Valentia affacciato sul Mar Tirreno. Tra i vantaggi segnalati dal portale, ci sono certo l'acqua cristallina e un spiaggia da sogno, ma anche le stradine caratteristiche del paesino e la ricchezza gastronomica della zona. Oltre alla celebre cipolla rossa, ci sono diverse eccellenze locali e dei paesi circostanti: si va dalla 'nduja, salsa piccante di maiale, al capocollo calabrese. Per il momento, le mete italiane più gettonate risultano essere l'isola d'Elba e la Puglia, come riporta il Summer Vacation Value Report 2018, il report di TripAdvisor sulle vacanze estive. Skyscanner, però, suggerisce soprattutto due regioni: Sicilia e Trentino Alto Adige. Nel primo caso vengono citate le splendide spiagge di San Vito lo Capo, Riserva dello Zingaro e Scala dei Turchi. Nel secondo caso si sottolineano i vantaggi del trascorrere l'estate in montagna, con aria fresca e contatto con la natura. Spazio anche alle colline toscane e ai borghi dell'Abruzzo.



Dove andare in Europa

Tante anche le proposte di mete all'estero per il mese di agosto. Momondo suggerisce la Norvegia, particolarmente adatta ad amanti del trekking. La vetta del Kjerag e la falesia di granito a strampiombo sul mare del Preikestolen sono perfetti per chi ama salire in quota e offrono paesaggi mozzafiato. La capitale Oslo è una tappa obbligata grazie al Frogner park, un parco pubblico che ospita un'area dedicata all'esposizione permanente di oltre duecento sculture dell'artista norvegese Gustav Vigeland. E se per i fiordi da visitare la scelta non è semplice, visto che sono disseminati lungo la costa di tutto il Paese, Momondo ne consiglia uno imperdivile, il Nærøyfjord. Nella lista del portale specializzato ci sono anche capitale portoghese Lisbona, in grado di coniugare i vantaggi delle grandi città con quelli del mar, e l'isola greca di Kos, per una vacanza low cost sul mar Egeo. Skyscanner consiglia in particolare l'Ungheria. I costi dei voli sono molto bassi, grazie alla presenza di numerose compagnie low cost che operano verso l'aeroporto di Budapest e la capitale ungherese, con il suo intramontabile fascino mitteleuropeo, è molto in voga nel 2018. Dall'8 al 15 agosto, inoltre, si svolge su un'isola nel Danubio il celebre Sziget Festival di musica rock.

Dove andare nel mondo

Non mancano i suggerimenti anche per chi vuole andare più lontano, al di fuori del Vecchio Continente. Per Travel365, in cima alla lista c'è l'isola di Zanzibar, a largo della Tanzania: tecnicamente lì è inverno, ma le temperature restano comunque alte vista la posizione geografica dell'isola, fra l'Equatore e il Tropico del Capricorno. Fra le spiagge da cartolina che si possono trovare a Zanzibar, Travel365 consiglia particolare quella di Kizimkazi, che può regalare incontri ravvicinati con i delfini. La barriera corallina garantisce un angolo di natura incontaminata, con grande varietà di uccelli e una rara colonia di tartarughe giganti. Da non perdere nemmeno i tramonti, preferibilmente sulla costa occidentale dell'isola. In testa alle preferenze di Momondo c'è invece Punta Cana, una zona molto apprezzata della Repubblica Dominicana. Secondo il portale, è "la meta alternativa per chi cerca relax assicurato e natura incontaminata": di certo la sua posizione strategica, fra l'Oceano Atlantico e il Mar dei Caraibi, regala scorci di rara bellezza e acque cristalline. Si potrà approfittare anche dei prezzi più economici, visto che per la Repubblica Dominicana agosto è bassa stagione (non è escluso il rischio di qualche pioggia, comunque di breve durata). Da non perdere nemmeno una visita all'l’Indigenous Eyes Ecological Park, una riserva incontaminata di flora e fauna locale. Il portale consiglia, infine, anche Ladakh, in India, racchiusa tra le catene montuose del Karakorum e dell'Himalaya, oppure un road trip negli Stati Uniti tra California, Nevada e Arizona.