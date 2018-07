Elezioni Messico, vince Obrador: sarà il primo presidente di sinistra

Andres Manuel Lopez Obrador, il candidato del movimento nazionalista e populista di sinistra Morena, ha vinto le elezioni presidenziali in Messico. I primi dati ufficiali lo danno oltre il 53%, largamente in vantaggio rispetto agli altri sfidanti, molti dei quali hanno ammesso la sconfitta poche ore dopo la chiusura dei seggi. Nel suo primo discorso il nuovo presidente ha invitato il Paese alla riconciliazione. Intanto il presidente degli Usa Donald Trump ha già twittato un messaggio di congratulazioni.

La vittoria di Lopez Obrador

Poco dopo la fine delle operazioni di voto, gli exit poll hanno dato una schiacciante vittoria a Lopez Obrador. Le stime sono state ampiamente confermate dal “conteggio rapido” realizzato dall'Istituto nazionale elettorale (Ine), secondo cui il leader di Morena avrebbe ottenuto fra il 53 e il 53,8% dei voti. Dietro di lui il conservatore Ricardo Anaya (Pan-Prd) sarebbe al 22,1-22,8%, e José Antonio Meade (Pri) si sarebbe fermato al 15,7-16,3%. L'affluenza alle urne è stata fra il 62,9 ed il 63,8% degli aventi diritto.

Lopez Obrador invita alla riconciliazione

López Obrador ha già tenuto il suo primo discorso da presidente, invitando i messicani alla "riconciliazione ed a mettere davanti agli interessi personali, per quanto legittimi, l'interesse superiore e generale". Amlo, come lo chiamano i militanti in base all'acronimo del suo nome, ha assicurato che la coalizione da lui guidata (Juntos Haremos Historia) "non punta a costruire una dittatura, per cui i cambiamenti promessi avverranno in base all'ordine istituzionale esistente". López Obrador ha infine garantito "libertà di espressione, imprenditoriale e religiosa" ed ha ribadito il primato dei diritti consacrati nella Costituzione. Migliaia di persone si sono riversate nello Zócalo, la storica piazza di Città del Messico, per festeggiare la vittoria di López Obrador.

Tweet Trump, congratulazioni a Lopez Obrador

Il presidente americano Donald Trump si è felicitato via Twitter con López Obrador per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Congratulazioni a López Obrador per essere diventato il nuovo presidente del Messico", ha twittato Trump, che ha aggiunto: "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!”. Anche tutti gli sfidanti del neo-presidente hanno ammesso la sconfitta e riconosciuto la vittoria dell’esponente di Morena.