Indonesia, pitone di sette metri ingoia una donna intera

Era scomparsa mentre lavorava nel suo orto, avrebbero ritrovato il suo corpo nel ventre di un pitone lungo sette metri. Sarebbe accaduto a una 54enne nell’Indonesia centrale, in un villaggio dell'isola di Muna, nella provincia sud-orientale di Sulawesi, secondo quanto riportano l’agenzia Associated Press e il Guardian. Quando la famiglia della donna è andata a cercarla in giardino, avrebbe trovato solo i suoi sandali e una torcia. Gli abitanti del villaggio hanno quindi fatto partire le ricerche e avrebbero trovato il pitone con la pancia gonfia a circa 50 metri da dove sono stati trovati gli oggetti. Avrebbero quindi ucciso il serpente e aperto la sua pancia, dove avrebbero trovato il corpo della donna ancora intatto con tutti i suoi vestiti.

Pitoni reticolati stritolano e poi ingeriscono la vittima



I video pubblicati su alcuni siti web, tra cui il Washington Post, mostrerebbero gli abitanti del villaggio mentre aprono il cadavere del pitone per rivelare il corpo della donna. Il capo del villaggio, riporta sempre Ap, ha detto che il giardino della vittima, a circa un chilometro da casa sua, si trova in una zona rocciosa con grotte e scogliere che si ritiene contengano molti serpenti. I pitoni reticolati, che sono diffusi in Indonesia e in altre zone del Sud-est asiatico, afferrano la loro preda con dozzine di denti curvi e affilati e poi la stritolano a morte prima di ingerirla per intero. I resoconti di esseri umani uccisi dai pitoni sono estremamente rari. Solitamente mangiano scimmie, maiali e altri animali. Si tratterebbe del secondo attacco di un pitone su un essere umano in Indonesia dal marzo dell'anno scorso, quando un uomo di 25 anni fu inghiottito intero da un pitone nella provincia di West Sulawesi.