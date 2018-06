Macedonia, accordo con la Grecia per il cambio del nome

La Macedonia, Paese dell'Ex Jugoslavia, si chiamerà "Repubblica della Macedonia del Nord". La decisione mette fine a una disputa che durava dal 1991 con la Grecia. Atene ha contestato al suo vicino, per 27 anni, l'uso del nome Macedonia perché ha una sua provincia settentrionale con lo stesso nome, che nei tempi antichi era la culla dell'impero di Alessandro Magno.

Tsipras: aprire un cammino di pace

"Questo è un passo coraggioso, storico e necessario per i nostri popoli", ha affermato il primo ministro greco Alexis Tsipras. "Siamo qui per sanare le ferite del tempo, per aprire un cammino di pace, fraternizzazione e crescita per i nostri paesi, i Balcani e l'Europa", ha aggiunto. "I nostri due paesi dovrebbero uscire dal passato e guardare al futuro", ha detto il primo ministro della Macedonia Zoran Zaev. "I nostri popoli vogliono la pace, saremo partner e alleati".

L'Ue e l'Onu presenti alla firma dell'accordo

Alla firma dell'accordo erano presenti il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari politici Rosemary DiCarlo, il negoziatore delle Nazioni Unite Matthew Nimetz, il capo diplomatico dell'UE Federica Mogherini e il commissario per l'allargamento dell'UE Johannes Hahn. Quest'ultimo ha dato l'annuncio dell'intesa tra Grecia e Macedonia pubblicando una foto su Twitter.

Proteste al confine tra i due Paesi

Gruppi di nazionalisti greci hanno protestato oggi contro l'accordo sul nome della Macedonia, manifestando non lontano da Psaridis, la località sul Lago di Prespa al confine fra i due paesi dove è stato siglato oggi il documento d'intesa. I dimostranti - giunti con decine di autobus da Salonicco e altre zone del nord della Grecia - hanno bersagliato la polizia con bottiglie e altri oggetti. Gli agenti hanno risposto con lancio di lacrimogeni. Un massiccio cordone di poliziotti greci in assetto antisommossa ha isolato la zona di confine nella quale, in territorio greco, è stato firmato l'accordo fra Skopje e Atene. 'La Macedonia è Grecia' era scritto su un grande striscione.