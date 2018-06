Regno Unito, borsa Birkin Hermès venduta all'asta per 184mila euro

Christie's ha battuto una Birkin di Hermès per 162.500 sterline, pari a 184mila euro. La transazione ha segnato il nuovo record europeo per la borsa più cara mai venduta durante un'asta. Lo riferisce la Bbc.

La borsa

L'Himalaya Birkin venduta all'asta da Christie's era del 2008, con una serratura incastonata di diamanti in oro bianco 18 carati. Misura 30 centimetri ed è in pelle di coccodrillo. Il suo nome - Himalaya - è dovuto al particolare colore argenteo della materia prima utilizzata per crearla, simile alla neve presente sulla catena montuosa tibetana.

Un nuovo record

Il pezzo di seconda mano battuto a Londra, ha segnato il nuovo record europeo per la borsa più costosa mai venduta all'asta, superando il prezzo di listino stimato fra le 100mila e le 150mila sterline. Nella stessa sessione d'asta è stata venduta anche una versione blu dello stesso modello di Birkin per 100mila sterline (circa 113.380 euro). Il record mondiale per una borsa venduta all'asta - anche in questo caso una Hermès Birkin - è invece di 253.700 sterline (pari a 288mila euro) ed è stato fatto segnare a Hong Kong nel 2017.

Borsa icona

Una Himalaya Birkin nuova ha un prezzo di partenza che si aggira intorno alle 7.000 sterline (circa 7.936 euro), ma non è una borsa facile da comprare, a causa delle lunghe liste d'attesa di clienti di tutto il mondo. È un modello di borsa molto raro e molto amato dalle star: tra le fiere proprietarie ci sono Kim Kardashian, Victoria Beckham e Celine Dion. Il nome Birkin è un omaggio della maison Hermès a Jane Birkin. Nel 1981 la cantante e attrice fu chiamata a disegnare una borsa che la rappresentasse. Dalla sua creazione, la Birkin è diventato un simbolo di stile e prestigio.