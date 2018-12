Michelle Obama condivide su Instagram foto inedite del suo passato

C'è Michelle piccolina con i genitori, Michelle a Princeton, Michelle con Barack durante il loro matrimonio e l'intera ex famiglia presidenziale riunita alla Casa Bianca. Sono le prime quattro immagini inedite che l'ex first lady Michelle Obama ha pubblicato sul suo profilo Instagram per annunciare l'uscita delle sue memorie autobiografiche "Becoming", in uscita in autunno.

Le foto inedite

"Nei prossimi giorni condividerò alcune foto e alcuni ricordi tratti dal mio libro, Becoming". Con questa frase Michelle Obama aveva annunciato l'inizio di una serie di post in cui avrebbe associato a delle immagini d'epoca, episodi del proprio passato. Il primo post è stato dedicato ai genitori. "Mia madre, Marian, mi ha insegnato come pensare con la mia testa e usare la mia voce - ha raccontato l'ex first lady - Insieme, nel nostro piccolo appartamento nel South Side di Chicago, la mia famiglia mi ha aiutato a vedere il valore nella nostra storia, nella mia storia e nella storia più grande del nostro Paese".

Michelle a Princeton

La foto che la ritrae davanti a Princeton nei primi anni Ottanta, mostra una Michelle sicura e fiera del traguardo raggiunto, nonostante le mille difficoltà. "Ero nera e venivo da un quartiere operaio di Chicago, mentre il corpo studentesco di Princeton era bianco e benestante - ricorda la signora Obama, che aggiunge - Andare al college è un lavoro duro, ma ogni giorno incontro persone le cui vite sono state profondamente cambiate dall'istruzione, come la mia". In chiusura, un consiglio per gli studenti: "Siate coraggiosi e non mollate".

Il matrimonio con Barack Obama

Non poteva mancare un pensiero romantico per il marito Barack Obama. Postando una foto del loro matrimonio, Michelle ha ricordato di come il giorno del loro matrimonio, l'ex presidente degli Stati Uniti avesse un terribile raffreddore, misteriosamente sparito prima della cerimonia. "Abbiamo ballato quasi tutta la notte - ricorda Michelle - Venticinque anni dopo, ci divertiamo ancora, mentre lavoriamo sodo per costruire la nostra relazione e supportarci l'uno con l'altro come individui. Non potrei immaginare di aver fatto questo viaggio con una persona diversa".

La famiglia Obama

Infine, c'è la famiglia Obama: Michelle e Barack, con le loro due figlie. Nello scatto la coppia si bacia, osservati da Malia e Natasha, alla Casa Bianca. "Abbiamo sempre fatto del nostro meglio per renderla un posto confortevole, dove le nostre ragazze potessero arrampicarsi sugli alberi e fare pigiama party, dove poter cenare insieme come una famiglia, e dove vivere secondo i valori che i nostri genitori ci hanno instillato".

La copertina del libro

Michelle Obama ha chiuso il ciclo di post dedicati alle memorie del suo passato, postando la copertina di "Becoming". Il libro, che uscirà in autunno, raccoglierà altre foto e retroscena della vita dell'ex first lady. "Il processo di scrittura di questo libro - spiega la signora Obama - è stato molto importante e illuminante per me. Mentre mi preparo a condividere Becoming questo autunno, spero che anche voi pensiate alla vostra storia. [...] La vostra storia è ciò che avete, è ciò che avrete per sempre".