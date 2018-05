Ambasciata Usa a Gerusalemme, scontri a Gaza: 40 morti

Almeno 40 manifestanti palestinesi sono stati uccisi e oltre mille sono rimasti feriti negli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico nel corso delle dimostrazioni contro il trasferimento a Gerusalemme dell’ambasciata americana. Lo riferisce l'agenzia ufficiale palestinese Wafa citando il ministero della Sanità della Striscia. Il presidente Usa Donald Trump, su Twitter, ha scritto che questo è "un gran giorno per Israele". Scontri sono in corso anche in Cisgiordania. La Città santa è blindata da ieri, ovvero dall’arrivo di Ivanka Trump e di suo marito. Presente anche il vice segretario di Stato, John Sullivan, e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin. Alla cerimonia, che è iniziata alle 15 ora italiana (le 16 in Israele), partecipano 32 Paesi. Tra questi solo quattro europei: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Previste altre manifestazioni domani in occasione del 70esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele.

L’esercito: "Operazione terroristica"

Hamas, sin dalle prime ore di questa giornata di protesta, ha portato migliaia di manifestanti vicino ai reticolati che segnano il confine con lo stato ebraico e ha diffuso volantini con le mappe dei villaggi israeliani con l'obiettivo, denuncia Israele che parla di "operazione terroristica", di aprire brecce nei recinti e infiltrare i dimostranti in territorio ebraico. L'esercito di Tel Aviv già ieri aveva inviato rinforzi in vista delle proteste e oggi ha risposto aprendo il fuoco al lancio di pietre, molotov e al tentativo di sfondare la barriera difensiva. Inoltre, un aereo da combattimento israeliano ha colpito, con almeno un missile, un obiettivo nel Nord della Striscia. Lo riferiscono fonti locali. In precedenza l'aviazione aveva già colpito una postazione di Hamas presso il campo profughi di Jabalya. In una nota, un portavoce ha riferito che l’esercito israeliano si sta misurando lungo il confine con Gaza con "diecimila dimostranti violenti, e altre migliaia sono disposti nelle loro immediate vicinanze, in dieci punti di attrito". Hamas, prosegue il portavoce israeliano, "sta guidando un'operazione terroristica, mascherata da mobilitazione popolare. Cercherà di compiere attentati e di realizzare infiltrazioni di massa in Israele". Di conseguenza l'area limitrofa a Gaza è stata proclamata "zona militare chiusa".

Al-Qaeda, appello alla jihad

Ai palestinesi si è rivolto anche il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, che ha lanciato un appello alla jihad, sottolineando che Trump "è stato chiaro ed esplicito, e ha rivelato la vera faccia della Crociata moderna: l'essere accomodante non funziona con loro, ma solo la resistenza attraverso la jihad". Nei giorni scorsi Hamas, in un video in ebraico, aveva parlato agli abitanti delle comunità israeliane vicino al confine con Gaza, esortandoli ad andarsene.

Due giorni di tensione: domani la Nakba, la nascita di Israele

In mattinata l’aviazione israeliana ha lanciato sulla Striscia dei volantini per ammonire gli abitanti a non avvicinarsi e a non sabotare la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. "Non lasciate che Hamas vi usi cinicamente come suoi pupazzi", è scritto in uno di questi volantini. "State lontani dalla barriera di sicurezza, dagli istigatori del terrore e dai violenti sobillatori" è riportato in un altro. Nei fogli inoltre sono ricordate le promesse fatte da Hamas agli abitanti in fatto di sanità e infrastrutture e, secondo Israele, mai realizzate. La tensione lungo il confine tra Gaza e lo stato ebraico non si esaurisce con la giornata di oggi. Per domani, 15 maggio, Hamas ha convocato un’altra giornata di mobilitazione in occasione della 'Nakba', 'La Catastrofe' secondo i palestinesi, ovvero della nascita di Israele.

Data ultima modifica 14 maggio 2018 ore 03:00