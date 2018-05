Indonesia, attacchi kamikaze in tre chiese: almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono rimaste uccise e 41 ferite in tre diversi attacchi kamikaze in altrettante chiese cristiane a Surabaya, la seconda città più grande dell’Indonesia. Gli attacchi, che non sono ancora stati rivendicati, hanno coinvolto una chiesa cattolica, una pentecostale e una calvinista.

Le ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine è emerso che uno dei 5 attentatori era una donna velata che si è fatta saltare in aria assieme ai suoi due figli piccoli. Il coinvolgimento di una seconda donna in un'altra delle tre esplosioni, riportato da testimoni, non è ancora stato confermato dalle autorità. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro attentatore entrare nel cortile di una chiesa a bordo di un motorino, facendosi esplodere non appena passato il cancello.

Gli episodi dei giorni scorsi

L’Indonesia è il più popoloso Paese musulmano al mondo e allo stesso tempo ha un lungo passato di attentati da parte di estremisti islamici, contro cui porta avanti da quindici anni imponenti operazioni di contro-terrorismo. Pochi giorni fa, una rivolta carceraria da parte di militanti islamici affiliati all'Isis era stata sedata dalle forze di sicurezza a Depok, alla periferia di Jakarta, dopo che i detenuti avevano preso in ostaggio e poi ucciso cinque agenti.

