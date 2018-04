A New York arriva il Museo della Pizza: sarà aperto solo sei giorni

New York celebra il piatto italiano più amato nel mondo: il 23 ottobre 2018 aprirà il #MoPi, il Museo della pizza in piena Manhattan. Il tempo a disposizione per gustarselo sarà poco dato che chiuderà il 28 ottobre.

Cosa ci sarà nel museo

Il museo si descrive come "la prima e unica esperienza artistica immersiva che celebra la pizza" con opere d'arte e divertimento, oltre alla possibilità di mangiare: una fetta di pizza è compresa nel prezzo del biglietto (di 35 dollari). Da qui a ottobre, la struttura del museo sarà completata. Tra le altre cose, i visitatori troveranno sicuramente una galleria di opere dedicate alla pizza, una "pizza beach" e una "caverna della pizza", che dovrebbe dare l'impressione di essere immersi in mozzarella e pomodoro. Per grandi e piccoli ci sarà anche una sezione dedicata alla storia del piatto e una concentrata su giochi e passatempi. "Quando abbiamo pensato ad un tributo artistico alla pizza – scrivono gli ideatori del museo - abbiamo deciso di coinvolgere tutti e cinque i sensi. E sentimenti come 'amore' e 'gioia'. Stiamo facendo tutto il possibile per rendere ogni minuto all'interno del museo un ricordo della pizza senza tempo". L'obiettivo è creare "un posto dove scattare foto meravigliose e uno spazio per crogiolarsi nella gioia multi-sensoriale e psichedelica della pizza".

Perché nasce il #MoPi

Ma perché un museo della pizza? Lo hanno spiegato i suoi creatoti: "La pizza è fantastica, lo è sempre stata, lo sarà sempre. Ma è anche più di una gustosa epifania di formaggio, pasta e salsa: è un unificatore, un linguaggio universale, un punto esclamativo culturale. Per soddisfare i nostri sogni (e forse anche i vostri), sapevamo che la pizza non aveva bisogno dell'ennesimo ristorante ma di un museo". Un museo che i promotori definiscono "epico". La passione per la pazza non è quindi solo culinaria, ma concettuale: "La pizza – si legge ancora sul sito del #MoPi - è l'indiscussa e democraticamente eletta campionessa del cibo. Il suo appeal è universale. Come il nostro migliore amico, la pizza è divertente, affidabile, coerente, flessibile e altruista. È sempre lì per noi, quando siamo affamati, felici, frettolosi o dopo una sbronza. La pizza non giudica. È sempre dalla parte delle persone ed è per questo che la adoriamo".