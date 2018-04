Apple, Ue apre un'indagine sull’acquisizione di Shazam

La Commissione europea ha aperto un'indagine approfondita sull'acquisizione di Shazam da parte della Apple. Bruxelles teme che la fusione possa ridurre la scelta per gli utenti di servizi di streaming di musica. Dopo le indagini di mercato iniziali, la Ue ha anche il timore che l’azienda di Cupertino ottenga accesso a dati sensibili commercialmente sui clienti dei suoi concorrenti. Un fatto, questo, che le consentirebbe di mirare dritto ad incoraggiarli a cambiare fornitore e a rivolgersi ad Apple Music. Apple acquista Shazam per 400 milioni di dollari

La lettera di sette Paesi Ue

Bruxelles si era interessata della questione il 6 febbraio scorso, dopo una lettera in cui Austria, Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia avevano avanzato le loro preoccupazioni. La Commissione aveva accettato di valutare l'operazione nonostante non raggiungesse la soglia minima di fatturato che obbliga la notifica alla Ue in base alle norme sulle fusioni. "Il modo in cui le persone ascoltano la musica è cambiato significativamente negli anni scorsi, con sempre più europei che usano servizi di streaming. La nostra indagine ha lo scopo di assicurare che gli appassionati continuino ad avere un'offerta attraente", ha detto la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager. La fusione combinerebbe due player significativi nell'industria della musica digitale, attivi in aree di business complementari. Apple offre streaming con 'Apple Music', che negli ultimi tre anni è diventato il secondo fornitore più grande in Europa. Shazam, invece, è leader nel riconoscimento musicale per i devices mobili in Europa e nel mondo.

Decisione entro settembre

Dopo le prime indagini di mercato, sono "numerose" le questioni sollevate dalla combinazione dei due player, entrambi forti. Oltre al timore che Apple possa avvicinare direttamente i clienti dei competitor grazie ai dati sensibili che otterrebbe, l'altra paura riguarda la possibilità che l’azienda fondata da Steve Jobs interrompa il legame tra i suoi competitor e Shazam. La transazione è stata notificata il 14 marzo 2018. La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi, cioè fino al 4 settembre 2018, per prendere una decisione.