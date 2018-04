Toronto, furgone travolge pedoni: feriti. Arrestato il guidatore

Paura in Canada. Un camion, un furgoncino bianco, ha investito un gruppo di pedoni a Toronto, dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri. Secondo la polizia, sono coinvolti, 8-10 pedoni, ma è presto per dare un bilancio di feriti. Il guidatore, secondo alcuni media locali che citano fonti della polizia, sarebbe stato arrestato.

Strade e metro chiuse

L'incidente è accaduto tra Yonge Street e Finch Avenue. Le forze dell'ordine hanno chiuso le due strade così come un tratto di metro nei pressi e le stazioni limitrofe. La polizia di Toronto ha affermato di non conoscere al momento le cause dell'accaduto. Non si esclude nessuna pista, mentre alcuni testimoni parlano di corpi a terra.

Un arresto

Il tutto sarebbe avvenuto all'incirca alle 13.30 ora canadese, le 19.30 italiana. Il van bianco sarebbe salito sul marciapiede - non si sa se volontariamente - e avrebbe travolto i passanti. Il furgone è stato poi abbadonato e l'autista è fuggito. Secondo quanto riportano i media canadesi, l'uomo sarebbe stato arrestato.

Trudeau: nostro pensiero alle persone coinvolte

"Stiamo cercando di ricostruire l'accaduto ma il nostro cuore è con le persone rimaste coinvolte nell'incidente" ha detto il premier canadese Trudeau. La Farnesina è al lavoro per verificare la presenza di italiani.

