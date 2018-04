Titanic, il primo menù all’asta per 100 mila sterline

Riporta la data 2 aprile 1912, ed è uno dei menù del primo pasto mai servito a bordo del Titanic. Il 21 aprile il rarissimo oggetto è stato venduto all’asta per 100mila sterline, vale a dire circa 114 mila euro. Come scrive la Bbc, il foglio apparteneva al secondo ufficiale Charles Lightoller, il membro più anziano dell'equipaggio a sopravvivere al naufragio. Lui lo diede a sua moglie, al momento di lasciare Southampton, il 10 aprile 1912.

"Uno dei più rari menù"

Il pranzo, che prevedeva tra i piatti salmone, pollo arrosto e un pudding 'sans souci', fu servito agli ufficiali il primo giorno delle prove di navigazione, il 2 aprile 1912. Il cimelio è stato venduto a un collezionista britannico all'asta di Henry Aldridge and Son a Devizes, nel Wiltshire. Gli organizzatori dell’evento hanno fatto sapere che si tratta di "uno dei più rari menù che esistano". Solo un altro esemplare del primo menù, appartenente con tutta probabilità al quinto ufficiale Harold Lowe, sarebbe rimasto in circolazione, anche se la parte finale del foglio è stata rimossa, come ha spiegato Andrew Aldridge alla Bbc. L'oggetto è stato venduto a un’asta per 28 mila sterline nel 2004.

Gli altri oggetti del Titanic all'asta

Tra gli altri protagonisti della vendita del 21 aprile ci sono anche una chiave per la stanza delle mappe della nave, acquistata da un collezionista del Texas per 78 mila sterline e il distintivo di uno steward annegato, Thomas Mullen, venduto per 57 mila. Nel 2013, invece, era stato venduto per 900mila sterline (poco più di un milione di euro) il violino suonato per tranquillizzare i passeggeri del Titanic, mentre il transatlantico stava per affondare, la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912.