Afghanistan, doppio attacco kamikaze: decine di morti e feriti

Doppio attacco kamikaze in Afghanistan contro due centri elettorali. Il primo, a Kabul, è stato rivendicato dall'Isis e ha causato 31 morti e decine di feriti secondo l'ultimo bilancio fornito dal portavoce del ministero della Sanità afghano, Wahidullah Majroh. Nel secondo a Pul-e-Khumri City, capoluogo della provincia di Baghlan, sono rimaste uccise almeno sei persone, come riferisce Tolo tv. Le modalità dei due attacchi sarebbero molto simili. In entrambi i casi sono stati infatti colpiti due centri in cui si stavano effetuando le operazioni di registrazione degli elettori in vista della consultazione del prossimo 20 ottobre.

La rivendicazione dell'Isis

Il primo attacco, a Kabul, è stato subito rivendicato dallo Stato Islamico. I talebani, riportano i media Haaretz e Al Arabiya, hanno negato un proprio coinvolgimento. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che l’attentatore è arrivato a piedi, con indosso un giubbotto esplosivo: si è fatto saltare in aria fuori dalla scuola, situata in un distretto a maggioranza sciita.