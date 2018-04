Evacuato Mont-Saint-Michel: si cerca sospetto, ha minacciato polizia

La polizia francese ha evacuato questa mattina l'isolotto di Mont-Saint-Michel e ha chiuso tutti gli accessi al famoso sito turistico nel nord della Francia a causa di una persona sospetta che avrebbe minacciato di attaccare gli agenti. Per cercare l’uomo è partita un’imponente operazione della polizia. I giornali francesi hanno spiegato che non è ancora chiaro se si tratti di un’operazione antiterrorismo. Il prefetto della Manica, Jean Marc Sabathé, ha dato l'ordine di setacciare l'isolotto "casa per casa” ma l'uomo non è stato ancora scovato. "Abbiamo la quasi certezza che il sospetto non si trovi più qui. Abbiamo controllato casa per casa, ora amplieremo le ricerche e visioneremo i nastri della videosorveglianza", ha detto Sabathé. Poi ha aggiunto che, se non ci saranno imprevisti, "nel primo pomeriggio" dovrebbe autorizzare la riapertura del sito.

Il prefetto: "Setacciata casa per casa"

Mont-Saint-Michel è tra le mete principali del turismo francese. Il prefetto Sabathé fin da subito ha raccontato di aver deciso di “setacciare casa per casa” la zona per verificare se l'individuo fosse ancora o meno sull’isolotto, ma che era probabile avesse già "lasciato il monte con il flusso di turisti". "Per dissipare ogni dubbio, ho deciso di chiudere l'abbazia, dove si tengono delle funzioni religiose, e di fare evacuare il Mont Saint-Michel”, ha detto il prefetto. Il Mont Saint-Michel, così, è stato "completamente evacuato" e i visitatori, "circa un centinaio di persone", sono stati accompagnati all'esterno del sito. "Verso le 11:30 restavano solo cinque o sei persone. Le comunità religiose confinate nell'abbazia e le funzioni religiose annullate", ha aggiunto Sabathé. Un elicottero si è alzato sulla zona. La gendarmeria ha precisato che si tratta di una “misura di precauzione”.

Comportamenti minacciosi sulla navetta

L'uomo sospetto avrebbe tra i 20 e i 30 anni e sarebbe "in corso di identificazione grazie alla videosorveglianza". Secondo i giornali francesi, non sarebbe armato ma avrebbe con sé uno zaino e avrebbe gridato di voler colpire e “uccidere” i poliziotti. Questa mattina, intorno alle 7:45, avrebbe manifestato comportamenti definiti minacciosi sulla navetta che lo conduceva al monte insieme ad altri turisti.

Data ultima modifica 22 aprile 2018 ore 12:55