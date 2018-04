Siria, falsi allarmi su nuovi missili. Damasco e Usa smentiscono

È stata una notte di falsi allarmi in Siria, dove la contraerea si è attivata nello spazio aereo di Homs e si sono rincorse voci su una presunta attività missilistica su Damasco e al confine con il Libano. Ma la notizia è stata smentita sia da fonti militari siriane che dal Pentagono.

I falsi allarmi

L’allerta è scattata quando la tv di Stato siriana, nella notte, ha riferito di un'azione della contraerea contro una nuova "aggressione", nel corso della quale sarebbero stati abbattuti dei missili sulla regione di Homs. Poco dopo Washington ha comunicato che in quel momento non c'era “alcuna attività militare americana” in Siria. Anche Damasco ha smentito spiegando che la difesa aerea si sarebbe attivata, ma si sarebbe trattato di un falso allarme. Media vicini agli Hezbollah hanno riferito di sei missili lanciati su Homs e altri tre vicino a Damasco, ma il fatto non ha trovato riscontri. Un altro falso allarme, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, sarebbe stato segnalato vicino ad Aleppo.

Scontro su ispettori Opac a Duma

La tensione in Siria rimane dunque alta, dopo che anche nella giornata di lunedì gli esperti dell'Opac non sono riusciti a raggiungere Duma, l’ex roccaforte dei ribelli ormai riconquistata dai lealisti di Assad, teatro di un presunto attacco chimico il 7 aprile. Questo episodio ha convinto Usa, Francia e Gran Bretagna a effettuare, lo scorso 14 aprile, un raid di risposta contro postazioni tattiche del regime. Le potenze occidentali chiedono che gli ispettori dell’Opac possano accedere in città per indagare. Finora Russia e governo siriano hanno fatto sapere che i permessi ci sono e che gli esperti sono stati tenuti lontani solo per ragioni di sicurezza. Diversi media britannici danno per certo l’arrivo della delegazione entro mercoledì.

Gentiloni oggi riferisce in Parlamento

La diplomazia è al lavoro: in serata c'è stata anche una telefonata tra Angela Merkel e il presidente turco Erdogan. Ieri il presidente francese Macron ha fatto arrabbiare Donald Trump affermando di aver convinto lui il tycoon a restare in Siria ottenendo una secca la smentita dalla Casa Bianca. Oggi i governi di Parigi e di Londra sono chiamati a spiegare davanti ai rispettivi parlamenti i dettagli delle operazioni condotte contro tre siti chimici. Lo farà anche il premier Paolo Gentiloni, che nel pomeriggio riferirà sulla Siria alla Camera e al Senato, anche sulla vicenda del sottomarino Usa che ha fatto tappa a Napoli.