Elicottero cade a New York, lo schianto nell’East River: VIDEO

Un elicottero da turismo è precipitato domenica sera a New York. Il velivolo si è schiantato nell'East River, lo stretto marittimo che separa Manhattan dal Queens. Morti i 5 turisti che erano a bordo, ferito in modo non grave il pilota. Due delle vittime sono morte sul colpo, mentre le altre 3 erano state recuperate e ricoverate in gravi condizioni. Il momento dello schianto dell’elicottero è stato ripreso in un video pubblicato su Twitter e rilanciato da Storyful.

