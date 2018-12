StillMarching: 100 anni dopo il voto, le donne continuano a marciare

In occasione dell'anniversario del Representation Of People Act, che diede il diritto di voto alle donne nel Regno Unito, Helen Pankhurst e il Centenary Action Group hanno lanciato una campagna social per invitare tutte le donne a spiegare per quale motivo stiano ancora marciando, in pratica per spiegare quale sia il prossimo passo da compiere. Con l'hashtag #stillmarching l'appuntamento è su Twitter alle 8pm (UK Time) del 6 febbraio, il momento esatto in cui la legge sul voto alle donne entrava in vigore 100 anni fa. Regno Unito, 100 anni fa il diritto di voto alle donne

Anche la cantante Annie Lennox ha aderito alla campagna #StillMarching