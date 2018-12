Mamma Regeni su Twitter: “Giulio, secondo non compleanno, erano 30!”

Un tweet per il “secondo non compleanno” di Giulio Regeni. Così, Paola Deffendi, mamma dello studente ucciso in Egitto nel 2016, ha voluto ricordare il figlio nel giorno in cui il ragazzo avrebbe compiuto 30 anni. "Giulio, secondo non compleanno, erano 30! 15.01.2018", ha scritto la madre dello studente sul suo account Twitter. Oltre quello della Deffendi, sono centinaia i messaggi che hanno ricordato sui social l'anniversario, rinnovando, ancora una volta, la richiesta di verità sull'omicidio. In molti hanno utilizzato l'hashtag #Giulio30.

L'omicidio di Regeni in Egitto

Giulio Regeni, classe 1988, ricercatore universitario originario di Fiumicello, in provincia di Udine, fu rapito, torturato ed ucciso in Egitto tra gennaio e febbraio di due anni fa. Il suo corpo fu ritrovato vicino Il Cairo dopo settimane in cui si erano perse le sue tracce.