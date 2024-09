Serve ristrutturare e riassegnare alloggi sfitti e case popolari. L’assessore Bardelli ha detto che “sia per le procedure sia per i problemi finanziari che i bilanci pubblici hanno non riusciamo a starci dietro”. Per questo, aggiunge, “stiamo cercando di capire come accrescere l’offerta e riorganizzare il patrimonio pubblico soprattutto in centro”, ponendo un freno alla “gentrificazione drammatica, come non è mai successo nella storia di Milano”.