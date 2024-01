Capodanno Milano: 25mila persone in Duomo, tensioni in zona San Siro

Le forze dell'ordine hanno controllato circa 1.500 persone. Tre persone sono state denunciate per il porto di oggetti atti a offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose

Piazza Duomo a Milano, come è ormai tradizione, è stato il luogo di ritrovo per festeggiare l'arrivo del 2024, nonostante non ci fosse alcun concerto o evento organizzato. La Questura stima che nelle fasi di maggiore afflusso si sia registrata la presenza di circa 25mila persone. Quanto all'ordine pubblico, tre persone sono state denunciate per il porto di oggetti atti a offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose. (FERITI PER I BOTTI DI CAPODANNO)