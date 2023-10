Milano, caos e ironia per la nuova pista ciclabile in corso Monforte

È stato definito un rebus, un'opera di Escher, una corsa ad ostacoli. Si tratta della segnaletica della pista ciclabile tra piazza S. Babila e piazza Tricolore. Per la precisione a provocare grande confusione sono quattro attraversamenti ciclabili tratteggiati sull'asfalto in corso Monforte all'angolo con via San Damiano e via Uberto Visconti di Modrone.

Tra ironia e preoccupazione

Non è mancata l'ironia sui social: su Facebook molti utenti hanno postando la foto dell'incrocio accompagnata da didascalie come "Giochiamo a scacchi?", o "Passi lei, no passi lei! Passa tu che passo anch’io. Passo io prima che passi lui o passa lei che investe lui o lui che tampona lei?". Un utente ne ha considerato le qualità artistiche, riflettendo sul fatto che "siamo ai livelli di Picasso". Ma tra i commenti sulla pista ciclabile incriminata molti riflettono più seriamente sui possibili rischi in una città in cui continuano ad aumentare gli incidenti in strada. In Italia, secondo i dati di Asaps, quest'anno da gennaio a settembre, 144 persone sono morte mentre si spostavano in bicicletta.