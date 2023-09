Molesta passeggeri del treno e ferisce un agente, 30enne fermato a Rho

L'uomo si è scagliato contro i poliziotti impedendo la ripartenza del treno per circa mezz'ora. Ora è indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio

Le molestie e il fermo

L'uomo è stato segnalato alle forze dell'ordine ieri sera verso le 19.45 per atteggiamenti molesti nei confronti dei viaggiatori. Una volta che i poliziotti del commissariato di Rho sono intervenuti sul convoglio, l'uomo si è scagliato contro di loro, procurando a un agente ferite giudicate guaribili in cinque giorni e impedendo la ripartenza del treno per circa mezz'ora, dalle 20 alle 20.30. Il 30enne è stato quindi indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio.