Milano, si offre di aiutarla poi la stupra: arrestato uomo di 37 anni

La Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha sottoposto a fermo un cittadino marocchino di 37 anni, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di una violenza sessuale consumata lo scorso fine settimana a Milano. L'indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia di una giovane che sabato 1 aprile nel pomeriggio ha contattato il numero di emergenza NUE 112 segnalando di essere stata vittima di violenza sessuale, nella notte tra venerdì e sabato. L'aggressore è uno sconosciuto che l'aveva intercettata all'esterno di un locale pubblico. La ragazza era rimasta senza cellulare e aveva perso di vista i propri amici quando l'uomo, offrendole la propria assistenza, dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, l'ha portata in un luogo appartato dove aveva predisposto un giaciglio di fortuna e, dopo averla minacciata anche con un coccio di bottiglia, l'ha costretta a subire una violenza sessuale.

Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza



Le indagini sono state effettuate grazie al lavoro congiunto dei poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano, attraverso l'analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dei fatti, l'ascolto di alcuni testimoni ed i rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica. Parallelamente, oltre all'attività di indagine, sono state anche avviate le ricerche del presunto autore, individuato in un cittadino marocchino senza fissa dimora, rintracciato poi dalla Polizia di Stato nei pressi del luogo teatro della violenza sessuale. Il 37enne, dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato arrestato in virtù del fermo di polizia giudiziaria adottato nei suoi confronti e, al termine degli atti di rito, condotto al carcere di San Vittore in attesa della convalida.