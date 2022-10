Sergnano, colpo in azienda cosmetica: bottino 300mila euro

Colpo lampo, quello filmato dalle telecamere: in quattro minuti, saccheggio compiuto e refurtiva caricata sul camion

Una banda specializzata, composta da almeno otto elementi, ha assaltato nella notte l'azienda di cosmetica "Tutti i trucchi" a Sergnano, in provincia di Cremona, e dopo aver sfondato il portone utilizzando un camion ha svuotato uno dei reparti del magazzino razziando merce per 300mila euro. Colpo lampo, quello filmato dalle telecamere: in quattro minuti, saccheggio compiuto e refurtiva caricata sul camion.

L'arrivo dei carabinieri

All'arrivo dei carabinieri, allertati dal sistema d'allarme, i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. Piazzando un secondo camion e un furgone, risultati poi rubati, sulle vie di accesso all'azienda, così da impedire l'immediato intervento delle forze dell'ordine. Danni ingenti anche alle strutture, in particolare al controsoffitto, all'impianto elettrico e a uno dei macchinari della produzione.