Ritratti dal vivo durante i processi, la sperimentazione a Milano

Per la prima volta in un tribunale italiano, durante un processo in Corte d'Assise, a Milano, sono stati realizzati dei ritratti dal vivo. La sperimentazione è stata voluta e realizzata dall'artista e live painter Andrea Spinelli con il sostegno del presidente facente funzione del Tribunale, Fabio Roia, e del presidente della Corte d'Assise, Ilio Mannucci Pacini.