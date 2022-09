Usain Bolt in arrivo a Milano, visiterà la Torre Allianz

Continua la collaborazione tra Allianz Direct, la compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz, e Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo e testimonial internazionale di Allianz Direct. Domani, 22 settembre, dopo aver incontrato i vincitori del concorso “Direct Like a Bolt”, l'ex atleta verrà accolto in Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario, dove incontrerà i dipendenti di Allianz Direct.

La giornata di Bolt a Milano

Il campione olimpionico sarà ospite in mattinata di Radio Deejay nel famoso programma Deejay chiama Italia dei due noti conduttori Linus e Nicola Savino.



È proprio negli studi di Radio Deejay che i vincitori del concorso Allianz Direct, “Direct Like a Bolt”, incontreranno dal vivo Usain Bolt per ricevere la Direct Deejay bag contenente speciali premi. Bolt poi incontrerà i dipendenti di Allianz Direct nella splendida location di DAV Milano by Da Vittorio, firma forte di otto stelle Michelin nel mondo, che ha scelto proprio la Torre Allianz per il suo locale meneghino inaugurato lo scorso luglio. Una giornata memorabile per i dipendenti della Compagnia, che potranno incontrare dal vivo la leggenda olimpionica, oro dei 100 e 200 metri a Pechino 2006, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, rivolgergli delle domande e scattare fotografie insieme.