Lodi: accoltellamento 17enne, denunciato il presunto colpevole

La notte di sabato scorso, presso la stazione di Lodi, un 17enne residente in una comunità per stranieri non accompagnati è stato accoltellato, senza tuttavia subire gravi ferite. Le indagini svolte dalle forze di polizia hanno portato all’individuazione del colpevole: si tratta di un 14enne, già noto agli agenti per diversi precedenti. L’aggressore è stato rintracciato a Melegnano, in provincia di Milano, e riaffidato alla madre. Per lui è scattata una denuncia per lesioni aggravate.