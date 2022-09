Milano, bombola del gas esplode in un camper: ferito 34enne

Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito a Milano in seguito all'esplosione di una bombola di gas che era in un camper parcheggiato in un box in via Banfi. Il 34enne ha riportato la semi amputazione della mano.

I soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 14.20 su richiesta dei residenti che hanno udito la deflagrazione. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dove è stato operato alla mano sinistra. Ha anche ustioni alle dita della mano destra. Non è in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell'esplosione. Sul caso sono in corso le indagini della polizia.