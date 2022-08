Incidente sul lavoro nel Bresciano, grave operaio di 36 anni

Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito da un pezzo di metallo mentre stava lavorando con un macchinario all'interno di un'azienda di Castegnato, in provincia di Brescia. L'uomo di origini egiziane dopo essere stato colpito dal materiale è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Trasportato agli Spedali Civili è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.