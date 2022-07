Incidente nel Mantovano, 37enne muore investita

Era stata investita da un'auto ieri sera mentre attraversava la strada ed è morta questa mattina all'ospedale di Suzzara, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. Non ce l'ha fatta Saini Barthi, 37 anni, di nazionalità indiana e madre di due ragazzi di 14 e 11 anni residente con il marito nel comune del Mantovano. Ieri sera verso le 21:30 la donna stava per attraversare a piedi la provinciale che porta a Gonzaga, nella zona industriale di Suzzara quando è stata travolta da un'auto guidata da un 37enne. La vittima è finita nel fossato laterale, a diversi metri dal punto di impatto. Seppure sotto choc il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi.