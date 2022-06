Covid Lombardia, 2.240 casi: tasso di positività al 7,9 per cento

A fronte di 28.255 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid sono 2.240 (7,9%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. Tornano a diminuire i ricoverati sia nelle terapie intensive (32, -3), sia negli altri reparti per la cura del Coronavirus (575, -38). I decessi sono 5 per un totale di 40.552 dall'inizio della pandemia. In particolare, nelle province i nuovi casi sono 828 a Milano (401 in città), a Bergamo 156, a Brescia 252, a Como 144, a Cremona 66, a Lecco 53, a Lodi 36, a Mantova 62, a Monza e Brianza 172, a Pavia 146, a Sondrio 28 e, infine, a Varese 180 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO).