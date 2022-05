Limito di Pioltello, nasce il campus di Esselunga per i dipendenti

Sorge il campus Esselunga, ispirato a quelli della Silicon Valley. Come riporta Il Sole 24 Ore sorgerà a Limito di Pioltello, nel Milanese, riqualificando un’area dismessa, dove Esselunga ha il suo quartier generale. È l’ultima mossa del colosso della Gdo che realizzerà un grande parco con alberi, piante fiorite e arbusti di circa 10.500 metri quadri al cui centro sorgerà il centro dei servizi e delle attività con un ecosistema integrato per il benessere delle persone attraverso la definizione di un rapporto di continuità tra architettura e natura.

Parco, asili e centro medico

All’interno troveranno spazio una palestra e campi sportivi, un asilo, uno spazio polifunzionale, un centro medico e un archivio storico. Il progetto dell’edificio, articolato in un piano terra e uno interrato, si estende su una superfice di 9.600 mq ed è costituito da pareti prevalentemente vetrate. L’asilo sarà caratterizzato da un grande open space dedicato al gioco, con aule chiuse e spazi delimitati da vetrate curve per varie attività e potrà accogliere fino a 60 bambini in oltre 650 mq. Il grande centro medico di circa 900 mq sarà diviso in due ampie aree circolari: la prima ospiterà l’accettazione e una sala di attesa, mentre nella seconda si troveranno gli studi medici.