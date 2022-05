Milano, sciopero: corteo in centro e metropolitane regolari

È cominciato all'alba anche a Milano lo sciopero generale dei sindacati di base. Al momento la Polizia locale non segnala particolari problemi a parte i disagi per il corteo che è partito da largo Caroli, nel centro della città. L'Atm, l'Azienda Trasporti, segnala che le linee della metropolitana sono regolari e che disagi e rallentamenti potranno verificarsi dopo le 18.

Il corteo

Intanto è partito il corteo dei sindacati di base promosso da Cub e da un centinaio di sigle sindacali, partiti, associazioni che oggi manifestano anche in altre 20 città da Nord a Sud. La manifestazione "contro la guerra e l'economia di guerra in favore di provvedimenti sociali per lavoro, scuola, sanità" attraverserà parte del centro di Milano per terminare in via Pantano, di fronte alla sede di Assolombarda. In testa uno striscione con il volto del premier Mario Draghi con l'elmetto e la scritta: "Fuori dalla guerra, aumentare salari e spese sociali".