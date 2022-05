Droga e soldi falsi in casa, arrestato 19enne a Monza

Un 19enne di Monza è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato per un controllo ed è stato sorpreso con alcune dosi di stupefacente in tasca e denaro, di cui una parte falso. Durante la successiva perquisizione eseguita nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto oltre 3.200 euro, di cui 1.100 fasulli, e poco meno di 600 grammi di hashish suddivisi in panetti con il marchio Gucci inciso e stampato sopra, oltre a un taser, mazze e pistole scacciacani. La Polizia sta ora indagando sulla provenienza dello stupefacente e dei soldi falsi, che il giovane usava con i clienti quando veniva pagato. In attesa del processo, il ragazzo è stato sottoposto a obbligo di firma.

Centrale di spaccio in casa

Figlio di un professionista brianzolo, il 19enne aveva organizzato in casa una centrale dello spaccio di hashish e banconote false. Secondo il Questore di Monza, Marco Odorisio, "stupisce come tutto questo armamentario", ovvero droga, armi e soldi falsi custoditi in casa, "possa sfuggire a quelle che sono le dinamiche intrafamiliari" e di come il ragazzo abbia potuto gestire "nella propria casa una fiorente attività di spaccio di hashish e banconote false".