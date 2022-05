Milano, protesta dei tassisti: presidio fuori dalla Prefettura

I conducenti hanno manifestato davanti alla Prefettura, mostrando lo striscione "L'Ncc abusivo si combatte con paletta e distintivo" in corso Monforte

Protesta dei tassisti davanti alla Prefettura di Milano dove è stato indetto un presidio dai sindacati.

La protesta

I conducenti hanno manifestato davanti alla Prefettura, mostrando lo striscione "L'Ncc abusivo si combatte con paletta e distintivo" in corso Monforte. Secondo quanto riferito dalla polizia locale non ci sarebbero particolari turbative per la circolazione. La Questura, che ha monitorato la situazione, ha parlato di una ventina di taxi coinvolti e di un concentramento senza particolari tensioni.