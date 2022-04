Maltempo, in Lombardia allerta meteo gialla per temporali

Allerta gialla sulla Lombardia per alcune perturbazioni in arrivo dal Nord Europa e che, dalle 18 di oggi, 30 aprile, potrebbero portare piogge e temporali, soprattutto nella zona delle Alpi e delle Prealpi, Precipitazioni che potrebbero però interessare anche il nodo idraulico di Milano. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (LE PREVISIONI)