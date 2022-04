Incidente sul lavoro a Sirmione, cade da un lucernario: morto 54enne

Economia

Assolavoro Datalab ha individuato i 30 profili più ricercati in relazione al periodo aprile-maggio 2022, suddividendoli in base alla qualifiche richieste. Molte professioni sono relative all'ambito digital, ma si continuano a cercare anche diversi operai specializzati

Assolavoro Datalab, l’osservatorio dell’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, ha identificato quali sono i profili più richiesti in relazione al periodo aprile-maggio 2022 sul mercato. La ricerca si basa sui dati raccolti nell'ultima settimana di marzo 2022 su varie piattaforme, inclusa LinkedIn, e sulle analisi dell'Osservatorio

Nella prima classifica, dominano le figure con competenze digitali. In prima posizione troviamo Data analyst/data scientist/cyber security analyst. Seguono Java /C++ developer in seconda posizione, sviluppatore phyton in terza, machine learning/ai expert in quarta e digital project manager in quinta