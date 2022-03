Pensionato disperso sulle montagne della provincia di Lecco

Nel Lecchese sono in corso le ricerche di un pensionato disperso in montagna. L'uomo, un 87enne, era partito ieri mattina in treno da Milano per compiere un gita e aveva indicato come meta Valmadrera (Lecco) e il Moregallo.

L'allarme

Nella serata di ieri non ha fatto rientro e i familiari hanno lanciato l'allarme così nella notte sono scattate le ricerche che vedono impegnate il soccorso alpino lecchese, squadre del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) e Tas (servizio topografia applicata al soccorso), una squadra dei vigili del fuoco di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo che con sistema Gsm è in grado di individuare i dispersi anche in assenza di copertura telefonica e un equipaggio dal nucleo Lombardia con droni e cinofili. Finora non sono state trovate sue tracce.