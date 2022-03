Spaccio con base in ristorante a San Giorgio su Legnano, 6 arresti

Sei persone sono state arrestate, nelle province di Milano, Monza e Varese, dai Carabinieri nell'ambito di una indagine sullo spaccio di droga che ha portato al sequestro di 16 chili di cocaina. In manette tre cittadini albanesi (di cui due già detenuti in Italia) e tre cittadini italiani, tutti pregiudicati, responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina nelle province di Milano e Varese. A eseguire le misure cautelari i militari della Compagnia di Legnano su disposizione del gip di Busto Arsizio (Varese).

Le indagini

L'indagine, condotta anche mediante attività tecniche di intercettazione telefonica e video, è stata avviata nel settembre 2020 e ha consentito di individuare il gruppo, che per l'accusa aveva come base logistica e attività di copertura un ristorante di San Giorgio su Legnano (Milano), nella disponibilità di una parente del principale indagato. Per lo stoccaggio della sostanza sarebbero stati usati appartamenti e box non riconducibili ai reali utilizzatori.