Incendio a Rogeno, fiamme in una palazzina: evacuata una famiglia

Un incendio è divampato oggi in un'abitazione di Rogeno (Lecco). I vigili del fuoco di Lecco e Como sono intervenuti nel paese della Brianza lecchese: le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina, probabilmente per il difettoso funzionamento di una caldaia, i pompieri hanno cercato di evitare che le fiamme raggiungessero gli altri appartamenti ma hanno avuto difficoltà per le forti raffiche di vento. Sul posto sono interventi anche i carabinieri. La famiglia è stata evacuata, i danni sono ingenti e nei prossimi giorni saranno valutati dai tecnici gli interventi.