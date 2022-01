Lecco, auto salta corsia e finisce in negozio alimentari: 4 feriti

È avvenuto nella frazione di Porto di Malgrate. La vettura ha abbattuto un palo, si è scontrata con altre due macchine e ha sfondato la vetrata dell’attività commerciale. Soccorso in codice rosso l’automobilista

Questo pomeriggio nella frazione di Porto di Malgrate, davanti all'abitato di Lecco, un'auto fuori controllo ha saltato un divisorio stradale e la corsia opposta, abbattendo un palo, scontrandosi contro altre due vetture in sosta e finendo in un negozio di generi alimentari dopo aver sfondato la vetrata. Tre le persone rimaste coinvolte, oltre al conducente della vettura, che potrebbe essere stato colto da malore. Nessuno ha subito serie conseguenze. Soccorso in codice rosso l'automobilista. Ingenti i danni e massiccia la mobilitazione di uomini e mezzi di soccorso: un elicottero, tre ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco.