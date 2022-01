Covid Milano: in Atm oltre 600 assenti, possibile riduzione corse

Sono 510 i lavoratori di Atm positivi al Covid, mentre altri 130 sono in quarantena: per questo l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Milano domani farà il punto della situazione per valutare le ripercussioni che le assenze avranno sul servizio a partire dal 10 gennaio, quando riprenderà l'orario non festivo. Visti i numeri, aggiornati a oggi, è possibile che Atm debba applicare inevitabilmente una riduzione del numero di corse giornaliere. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)