Covid Lombardia, da 4 gennaio centro tamponi drive-through a Rho-Fiera

Lo comunica, in una nota, la direzione generale Welfare di Regione Lombardia. In fase iniziale, l’apertura del centro sarà di 6 giorni la settimana per otto ore al giorno. A gestire il nuovo punto tamponi massivo sarà il Gruppo San Donato

Il Gruppo San Donato prenderà in carico la gestione di un nuovo punto tamponi massivo presso Rho-Fiera, con l'attivazione di 10 linee in modalità "drive-through" a partire dal 4 gennaio 2022. Lo comunica, in una nota, la direzione generale Welfare di Regione Lombardia.

Il centro tamponi

In fase iniziale, l'apertura del centro sarà di 6 giorni la settimana per 8 ore al giorno. Il privato accreditato, già attivo in tutta la Regione con questo tipo di servizi, si è impegnato a mettere in campo ulteriori risorse per rispondere all'emergenza emersa nelle ultime settimane. In particolare, a Milano, il gruppo Humanitas incentiverà la sua offerta con altri 250 tamponi al giorno dalla settimana del 3 gennaio e 500 tamponi al giorno dalla settimana del 10 gennaio e Multimedica con 400 tamponi al giorno.

La nota della direzione generale Welfare

"Il coinvolgimento del privato - spiega la nota - potrà essere ulteriormente rafforzato attraverso specifici provvedimenti di Regione Lombardia in fase di emanazione. Questi prevedono, in particolare, la possibilità per le Ats di stipulare contratti di scopo con soggetti privati e la gestione di extra-budget per attività legate alla diagnostica Covid affidate a soggetti accreditati a contratto".