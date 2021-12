Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Rapporto tra test e positivi al 15,5%. I pazienti in terapia intensiva sono 191, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.831

A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuovi casi di Coronavirus accertati in 24 ore in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 15,5%. Sono 28 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 35.008. I pazienti in terapia intensiva sono 191 (-2) mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.831 (+133). Per quanto riguarda le province, a Milano i nuovi casi sono 13.650 di cui 5.152 in città. A Monza e Brianza sono 3.388; a Brescia: 2.757; a Varese 2.553, a Bergamo 2.466. Seguono Pavia con 1.807; Como con 1.341; Lodi con 1.052; Cremona con 891; Lecco con 814; Mantova con 708; Sondrio con 314.