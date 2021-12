Milano, l'artista Lady Be realizza una Pigotta Afgana per l'Unicef

La pigotta indossa un vestito di colori brillanti e luminosi, come quelli che sono stati protagonisti della protesta delle donne afgane che hanno deciso di indossarli e postare foto sui social per sfidare l’imposizione del burqa

L'artista Lady Be ha creato la Pigotta Afgana per l'Unicef che indossa un vestito di colori brillanti e luminosi, proprio come quelli che sono stati protagonisti della protesta delle donne afgane, che hanno deciso di indossarli e postare foto sui social per sfidare l’imposizione del burqa del regime talebano. A riportare la notizia è VareseNews.

La Pigotta Afgana

La pigotta è un vero e proprio pezzo unico dell'artista, fatto di plastica di recupero in vari colori e misura 37x20 centimetri. L'opera è realizzata con plastica di varia provenienza, tappi di bottiglie, involucri di make up, bigiotteria, penne, bottoni, giocattoli vecchi, tubi, cavi elettrici e molto altro, raccolta sulle spiagge, dalle scuole e da mercatini dell’usato. La Pigotta sarà esposta il 18 e 19 dicembre 2021, dalle 10.30 alle 18.30, presso la Casetta della Pigotta di Milano in Piazza Cordusio e come ogni Pigotta potrà essere adottata.