Monza, accusato di maltrattamenti in famiglia era sparito: arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia a Sesto San Giovanni (Monza), in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Monza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Da diverse settimane, presumibilmente conscio del provvedimento a suo carico, si era nascosto facendo perdere le proprie tracce. Le indagini hanno permesso di rintracciarlo e portarlo in carcere a Monza.