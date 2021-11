Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 135.080 tamponi effettuati, sono 1.705 i casi di coronavirus registrati in 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività pari all’1,2%. I pazienti in terapia intensiva sono 56. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:20 - Moratti: “200mila volte grazie per le prenotazioni”

"200mila volte GRAZIE!". È quanto ha scritto sul proprio profilo Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, riferendosi alle "quasi 200mila prenotazioni di #terzadose" registrate "in un solo giorno". "Lo straordinario senso civico e il grande cuore dei cittadini lombardi - ha aggiunto Moratti - non finisce di rendermi orgogliosa. La Lombardia ha capito che uniti si vince e che il vaccino è davvero l'unica arma efficace per fronteggiare la pandemia. Continuiamo ad essere un esempio salvaguardando la nostra salute e quella della comunità contro il #covid. Vacciniamoci!".

7:00 - In Lombardia 1.705 casi

Con 135.080 tamponi effettuati è di 1.705 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'1,2% (ieri 1,7%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+3, 56) e nei reparti (+28, 584). Sono 8 i decessi, che portano il totale a 34.269 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 615 i positivi segnalati a Milano (di cui 248 a Milano città), 79 a Bergamo, 216 a Brescia, 93 a Como, 68 a Cremona, 14 a Lecco, 32 a Lodi, 67 a Mantova, 118 a Monza, 73 a Pavia, 42 a Sondrio e 226 a Varese.