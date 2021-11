AstraZeneca sceglie il Mind di Milano come nuova sede

La multinazionale anglo-svedese AstraZeneca sceglie Mind (ovvero al Milano Innovation District), il nuovo distretto dell'innovazione milanese che sta sorgendo nell'ex area di Expo, come nuova sede. La novità è stata presentata ieri durante l'evento 'Talking Minds', organizzato alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e di Lorenzo Wittum, presidente e ad di AstraZeneca. Per l'azienda avere la nuova sede a Mind rappresenta una leva strategica per inserirsi all'interno di un ecosistema di ricerca e innovazione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).