Covid Lombardia, Bertolaso: Ipotesi terza dose in supermercati e metro

Per le terza fase della campagna vaccinale anti-Covid "abbiamo immaginato di organizzare dei centri vaccinali nella grande distribuzione organizzata della Lombardia e in due stazioni della metro" a Milano. Lo ha affermato il coordinatore della Regione Guido Bertolaso, durante una conferenza a Palazzo Pirelli, spiegando che nei prossimi giorni sarà aperta una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene e ai centri commerciali (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Bertolaso: "Ci prepariamo a vaccinare 60-70mila persone al giorno"

Con l'inizio dell fase massiva delle terze dosi, a partire dal primo dicembre, "ci prepariamo agli scenari più diversi, anche a quelli che potrebbero essere di vaccinare 60-70 mila persone al giorno", ha detto Bertolaso. I centri vaccinali già attivi, dunque, resteranno aperti anche durante le festività natalizie, mentre a Milano "l'hub delle Scintille, che è un nostro gioiello e adesso lavora a un terzo della sua capacità, sarà pienamente operativo per gennaio". E anche a Gallarate aprirà un nuovo centro, che andrà a sostituire quello di Malpensa Fiere. "Stiamo prendendo contatti con la Gdo, è un modo per andare incontro a cittadini" ha aggiunto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ricordando che "abbiamo già 365 farmacie che vaccinano con le terze dosi, sono in crescita e su tutto il territorio".

"Natale? Più ci vacciniamo e più siamo tranquilli"

"Come sarà il Natale? Più ci vacciniamo e più siamo tranquilli per le prossime festività, non c'è possibilità di compromesso e mediazione". Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Palazzo Pirelli il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso. Secondo il quale "o ci vacciniamo oppure temo che potremmo avere delle sorprese in negativo".

“Da domani prenotazioni per over 40 su portale Poste Italiane”

Bertolaso ha aggiunto che in Lombardia "da domani gli over 40 si possono prenotare sul portale di Poste Italiane" per la terza dose. "Siamo a oltre 1,5 milioni di quelli che ne hanno diritto, dopo i fatidici 180 giorni".

“In Rsa tutti vaccinati con due dosi e stiamo finendo con la terza”

"Nelle Rsa – ha proseguito Bertolaso - abbiamo vaccinato tutti con due dosi e stiamo finendo di vaccinare tutti con la terza. Gli operatori sanitari invece non li abbiamo vaccinati ancora tutti e io auspico che il ministro della Salute preveda l'obbligo della terza dose per tutto il personale sanitario. Non credo sia un problema di ritrosia al vaccino, ma di trovare il tempo di farlo".

“Farò personalmente la puntura a mio nipote”

"Visto che sono nonno e anche medico – ha detto Bertolaso - il giorno in cui arriverà l'ok" al vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni "prendo la siringa e la dose necessaria per questa categoria e personalmente faccio la puntura a mia nipote".

Moratti: “Garantire autonomia di movimento a vaccinati”

"La libertà di scelta non deve andare a ledere la stragrande maggioranza cittadini che si sono vaccinati, ai quali va garantita autonomia di movimento per il lavoro e il tempo libero, a favore della ripresa". Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa.

"Ad oggi più d 1,1 milioni di lombardi hanno aderito a terza dose"

"Ad oggi - ha aggiunto Moratti - più di 1,1 milioni di cittadini lombardi hanno aderito alla terza dose, di cui 610 mila già vaccinati. Solo nelle residenze per anziani sono state effettuate più di 65mila somministrazioni di terze dosi, quasi il 75% di ospiti e operatori". Alla campagna vaccinale anti-Covid hanno aderito il 91,5% dei lombardi vaccinabili, di cui il 91,4% con una dose e l'89,6% con ciclo completo. "A questi risultati - ha sottolineato Moratti - si accompagna la straordinaria affermazione anche della campagna antinfluenzale, che vede ad oggi 770mila cittadini vaccinati, già circa il 40% rispetto al totale consuntivo delle somministrazioni effettuate lo scorso anno. La prossima settimana sarà superato il milione". In questo ambito "è doveroso inoltre sottolineare - ha proseguito l'assessore - il prezioso contributo dell'attività posta in atto dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che hanno provveduto a somministrare 452.538 vaccini antinfluenzali, pari a quasi il 60% del totale sino ad ora effettuato". Uno "straordinario contributo" che "spero che diventi importante anche sul versante terza dose anti-Covid, in particolare nel portare il vaccino a domicilio dei loro pazienti più fragili", ha concluso.